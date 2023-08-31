«Спартак» и «Зенит» нацелились на колумбийского нападающего

Форвард Альфредо Морелос, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Глазго Рейнджерс», может переехать в топ-клуб Российской премьер-лиги. Об этом рапортует Antena2.

В услугах 27-летнего колумбийца заинтересованы два представителя чемпионата России. Речь идет о московском «Спартаке» и петербургском «Зените». Также у игрока есть варианты трудоустройства в Европе. Подписать Морелоса хотят «Фенербахче» и «Леванте».

В прошедшем сезоне южноамериканский нападающий сыграл 45 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 12 забитых мячей и семь голевых передач.