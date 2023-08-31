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Защитник «Сочи» Дркушич высказался об интересе со стороны «Нанта» и «Црвены Звезды»

31 Августа 2023 • 09:46 Комментировать
Оренбург
...
Сочи
03.09 13:00

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич высказался об интересе к себе со стороны «Нанта» и «Црвены Звезды».

По словам словенского футболиста, о возможности перехода в эти клубы он узнал из СМИ. Дркушич признался, что пока не знает, каким образом будет развиваться ситуация.

«Я игрок «Сочи». Увидим, что будет дальше. Я знаю, что трансферное окно очень скоро закрывается. Немного времени осталось. Ждать ли сюрпризов? Не знаю (смеётся)», — приводит слова Дркушича «Чемпионат».

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил о том, что клуб не рассматривает возможный уход Дркушича в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне 23-летний защитник провёл за «Сочи» шесть матчей, в которых забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Нант Сочи Ваня Дркушич
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