Дзюба будет готов к следующему матчу «Локомотива»

Дмитрий Ульянов, который занимает пост спортивного директора московского «Локомотива», высказался о состоянии нападающего команды Артёма Дзюбы.

«Дзюба не приехал на матч с «Ростовом», потому что тренерский штаб решил, что он будет готовиться к «Балтике». К игре против калининградцев он будет готов», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 35-летний нападающий провел пять поединков за «железнодорожников», в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Матч «Локомотив» - «Балтика» пройдет на «РЖД Арене» в ближайший уик-энд.