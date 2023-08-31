Форвард сборной Колумбии и петербургского «Зенита» Матео Кассьерра назвал лучшего в сравнении между легендарными бразильским нападающими Пеле и Роналдо.

«Пеле или Роналдо? Роналдо», - заявил колумбийский нападающий в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Пеле является единственным футболистом, который трижды становился чемпионом мира. Легендарный нападающий ушел из жизни в декабре 2022 года.

Роналдо дважды выигрывал мундиаль со сборной Бразилии. В Европе «Зубастик» известен по выступлениям за «Реал», «Барселону», «Интер» и другие клубы.

«Де Йонг – топовый футболист, я рад, что поиграл с ним»: Матео Кассьерра – об игре за «Аякс», переезде в Россию и амбициях «Зенита»