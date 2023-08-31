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Новиков: «У Помазуна больше шансов сменить Акинфеева, чем у Торопа»

31 Августа 2023 • 09:31 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
03.09 17:30

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказался на тему того, кто сможет заменить многолетнего стража ворот «армейцев» Игоря Акинфеева в будущем.

По мнению специалиста, Илья Помазун, выступающий сейчас на правах аренды за «Урал», имеет больше шансов стать преемником Акинфеева, чем второй вратарь ЦСКА Владислав Тороп.

«На данный момент всё же у Помазуна больше шансов — он основной вратарь в «Урале», а Тороп скоро опять сядет на скамейку, ведь Акинфеев вернётся в строй. Здесь главное заключается в том, сколько ещё Игорь сможет отыграть за ЦСКА», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Действующий контракт 37-летнего Акинфеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Цвета московского клуба опытный вратарь защищает с 2003 года.

В шести турах РПЛ ЦСКА набрал 10 очков и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «армейцы» проведут 3 сентября против «Зенита». Начало — в 17:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Илья Помазун Валерий Новиков Владислав Тороп
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