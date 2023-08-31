Колумбийский нападающий Матео Кассьерра, выступающий в чемпионате России за петербургский «Зенит», выбрал лучшего между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

«Месси или Роналду? Месси», - заявил южноамериканец в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси в настоящий момент является игроком американского клуба «Интер Майами». Аргентинец забил девять мячей и сделал три ассиста в 12 матчах за команду.

Роналду выступает за «Аль-Наср». В новом сезоне чемпионата Саудовской Аравии португалец отметился пятью голами и двумя результативными передачами в трех встречах.

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