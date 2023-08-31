Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал тройку лучших нападающих за всю историю футбола. В нее он не включил аргентинца Лионеля Месси, но объяснил свое решение.

«Роналдо, Криштиану Роналду и Луис Суарес. Месси в этом списке нет, так как я не считаю его чистым форвардом острия», - сказал колумбийский нападающий.

Месси в летнее трансферное окно переехал в МЛС, подписав контракт с клубом «Интер Майами». 36-летний нападающий принял участие в 12 поединках за команду из Флориды, отметившись девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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