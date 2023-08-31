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В «Локомотиве» сообщили, что Тикнизян не покинет клуб

31 Августа 2023 • 09:15 Комментировать
Локомотив Москва
...
Балтика
03.09 15:15

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов отреагировал на информацию об интересе «Байера» к защитнику «железнодорожников» Наиру Тикнизяну.

По словам Ульянова, осталось слишком мало времени для осуществления такого трансфера, поэтому уход Тикнизяна текущим летом маловероятен.

«А куда уходить? Завтра закрывается трансферное окно. Должно случиться что-то сверх, какое-то суперпредложение. Но день... Так не делается. Наир остаётся? По моему мнению, да», — цитирует Ульянова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Ульянов Наир Тикнизян
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