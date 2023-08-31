Колумбийский нападающий Матео Кассьерра оказался в России в августе 2021 года. Тогда незнакомого российской публике форварда приобрёл «Сочи», в котором футболист провёл два сезона. Сегодня Матео защищает цвета «Зенита» и на момент записи этого интервью является лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2023/24. Сам спортсмен любезно согласился пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном и рассказал о защитниках в России, одноклубниках в «Аяксе» и амбициях «Зенита».

- Ты уже третий сезон подряд выступаешь в российском чемпионате. Успел адаптироваться к приёмам местных защитников?

- Да, я чувствую, что адаптировался. Я провожу в России третий год, переезд сюда стал ключевым моментом в моей карьере. До этого я играл в Португалии и Голландии, здесь всё обстоит иначе. Мне и моей семье очень комфортно здесь, Санкт-Петербург - прекрасный город. Да, и я полностью адаптировался в команде.

- Стилистически чем футбол в России отличается от футбола у тебя на родине и в Португалии?

- Футбол в России за последние три года очень сильно эволюционировал. Здесь играют в силовой футбол, в лиге много физически сильных игроков. В то же время тактика в РПЛ играет большую роль. В Колумбии футбол немного медленнее, в Португалии футбол менее силовой. Российский чемпионат конкурентнее всех лиг, в которых я выступал. Много команд борется за призы и медали.

- А фанаты? Где они жёстче - здесь или в Колумбии?

- В Колумбии люди любят футбол и страстно им болеют, но страна, в которой любовь к футболу граничит со спортивным помешательством, - это Аргентина. Мне довелось играть при переполненных трибунах - это совершенно невероятно. Там самые отвязные болельщики.

- На момент записи этого интервью ты лучший бомбардир РПЛ в текущем сезоне. Скажи, пожалуйста, как ты себе объясняешь то, что за первые шесть туров нынешнего сезона ты забил больше, чем за весь прошлый?

- У меня нет никакого конкретного объяснения. В прошлом сезоне я так же хотел забивать и помогать команде. Часто мне не удавалось реализовывать моменты, поэтому я забил два гола за чемпионат. Я понимаю, что это очень мало, но я точно так же старался. К несчастью, иногда мяч просто не шёл в ворота, но в этом сезоне всё стало получаться с первого тура. Голы приносят нападающим уверенность в своих силах, так случилось и со мной. Я счастлив, что помогаю команде и делаю то, чего от меня ждут. До матча с «Уралом» мы понимали, что находимся не на том месте, на котором должны быть. Рад, что мы победили. Впереди нас ждут самые тяжёлые встречи. Надеюсь, что мы сможем набрать максимальное количество очков и подняться как можно выше в таблице.

- В связи с удачным стартом есть желание стать лучшим бомбардиром РПЛ?

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- Я совершенно об этом не думаю. Привык работать изо дня в день, впереди нас ждёт много игр. Вся борьба за призы, в том числе индивидуальные, завершится ещё нескоро. Я счастлив, что мне удалось ударно начать чемпионат, но самое главное, чтобы в конце сезона «Зенит» смог взять золото. Если я смогу по итогам сезона находиться в списке лучших бомбардиров чемпионата, то мне будет приятно. Для меня это не цель, ведь главное - помогать команде любыми способами.

- За последний год никак не поменялись отношения с тренером?

- Нет, ничего не поменялось. В «Зените» высочайшая конкуренция. Не зря это клуб, который из года в год бьётся за первое место, поэтому на поле всегда должны выходить сильнейшие. Я стараюсь приносить максимум пользы и получать удовольствие от игры. В каждом матче и тренировке я должен доказывать, что способен помогать «Зениту». С первого дня я чувствую доверие команды - это важно для любого игрока. Рад, что у меня получается то, что я должен делать. Мы начали сезон не так, как хотели, но уже набираем ход.

- Ты уже второй сезон в «Зените». Чем тренер Семак отличается от тренера Федотова?

- Они оба замечательные специалисты, у каждого из них есть свои сильные стороны. Я рад, что мне удалось поработать с Федотовым, и счастлив, что сейчас работаю под руководством Семака.

- Владимир Валентинович звал тебя в ЦСКА?

- Нет, не звал. Ходили разговоры о том, что он хочет видеть меня в Москве, но я захотел перейти в «Зенит». Счастлив, что мне удалось сделать этот шаг.

- Летом ты дебютировал в сборной Колумбии. Есть амбиции стать основным в национальной команде?

- Безусловно, каждый игрок мечтает защищать цвета своей сборной. Я счастлив, что мне удалось дебютировать в сборной своей страны. Чтобы тебя вызывали в национальную команду, надо отдавать все силы в клубе. Конечно, мне очень хочется продолжать выступать за сборную, но для этого мне надо качественно выполнять свои обязанности в «Зените», что я и собираюсь делать.

- Воспринимаешь Джона Кордобу из «Краснодара» как конкурента за место в сборной?

- Мы с ним разноплановые форварды. Джон опытный нападающий, я чуть моложе. К тому же у нас разные игровые характеристики и разный профиль.

- Допускаешь, что проведёшь в России всю карьеру?

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- Не могу ответить на этот вопрос. Прямо сейчас я вместе со своей семьёй счастлив. Я доволен тем, как идут мои дела. Надеюсь, что я ещё долго смогу играть в «Зените» и выигрывать с ним трофеи. В футболе всё может поменяться очень быстро. Посмотрим, что принесёт нам будущее, но на данный момент я счастлив в «Зените».

- В 19 лет ты оказался в «Аяксе». Тогда у тебя были предложения от других клубов, кроме амстердамского?

- Мной интересовались разные команды, но «Аякс» пришёл с конкретным предложением, и стороны довольно быстро договорились о сумме выплаты. Конечно, я сразу согласился на предложение клуба и ни о чём не жалею. Да, я не очень много играл, но зато приобрёл важный опыт. На первых парах было тяжело, но зато мне удалось познакомиться с методологией школы «Аякса». Там тебя многому учат и формируют как человека, личность и настоящего профессионала. Там мне удалось подтянуть английский, так что я благодарен «Аяксу».

- Решение покинуть родину давалось тяжело?

- Да, очень тяжело. Я был юным, а до этого никогда не уезжал так далеко и надолго в одиночестве. Первые пять месяцев я жил один. Это было сложно в том числе из-за разницы в погодных условиях и из-за языкового барьера. Было непросто, но этот опыт пошёл мне на пользу. Я стал самостоятельнее, хотя начало было не из лёгких.

- Тем не менее тебе не вскружило голову предложение такого большого клуба?

- Нет, я по натуре спокойный человек. Мне нравится учиться, узнавать новые вещи и знакомиться с новыми странами. Я старался брать от того отрезка своей карьеры только самое лучшее. Нидерланды мне полюбились, так что теперь мы с женой периодически туда заглядываем.

- В составе «Аякса» тогда было собрано много мастеров. Кого из них ты можешь назвать сильнейшим?

- Да, тогда в команде собрали невероятное количество очень крутых игроков. С первого дня пребывания в команде я понял, что Френки де Йонг - топовый футболист. Наблюдать за ним - одно удовольствие. Я рад, что мне удалось играть рядом с ним. Я благодарен судьбе за то, что делил раздевалку с Зиешем, Де Лигтом и остальными мастерами. Неудивительно, что сейчас многие из них защищают цвета лучших клубов планеты.

- Почему там не получилось стать железным основным?

- Я был очень молод и практически не знал язык, но в то же время от меня требовалось быстрая адаптация к игровой философии. «Аякс» - это гранд, в котором собраны сильные игроки, а на поле выходят лучшие из них. Конечно, я старался проходить в основной состав, но мне не всегда это удавалось. В дубле я тоже пытался забивать много голов и демонстрировать самый высокий уровень. Не все могут с первого раза приехать в другую страну и сразу заиграть там. Хорошо, что уже в тот момент я был достаточно силён ментально, поэтому я смог справиться с трудностями и извлёк нужный урок.

- Тогда ты впервые приезжал в Россию в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Амстердамцы в той встрече разгромно уступили «Ростову». Не удивился высокому уровню тех дончан?

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- Я плохо помню первое время в «Аяксе», ведь тогда я только приехал в Голландию. Помню, что это был матч, в котором мы разгромно уступили, но ярких воспоминаний о той встрече у меня не осталось.

- Кстати, тогда на поле тебе противостоял твой будущий одноклубник Нобоа. В «Сочи» обсуждали с ним это забавное совпадение?

- Мы с ним не обсуждали этот момент всё по той же причине. Я плохо помню свои первые месяцы в «Аяксе» из-за того, что моя жизнь перевернулась в тот момент. Многое смешалось.

- Также в Голландии ты поиграл за «Гронинген». Почему ты надолго не задержался в команде?

- Я приехал в клуб с большими внутренними надеждами. Очень хотелось показать себя и получить возможность вернуться в «Аякс», так как «Гронингем» чуть более скромный клуб. К сожалению, тогда у меня начались проблемы со здоровьем и я не смог проявить себя так, как хотел.

- Потом ты оказался в Португалии, в клубе «Белененсеш». Там твоим партнёром по команде был Мигел Кардозу, который выступал в России за «Динамо». Консультировался с ним о переезде в Россию, когда поступило предложение «Сочи»?

- Особых консультаций не было. Помню, что он рассказывал мне, что в России очень холодно. Это было единственное, что всегда звучало в его воспоминаниях.

- Что знал о России до переезда сюда?

- Я знал, что здесь бывает очень холодно. Об этом мне говорили абсолютно все. Я понимал, что Россия - огромная и мощная страна. Про РПЛ знал очень мало, но очень быстро успел убедиться в том, что приехал в конкурентную лигу.

- Традиционный блиц. Продолжи, пожалуйста, фразу. Сейчас российский футбол в...

- Моём личном топе по уровню конкуренции.

- Тройка лучших нападающих за всю историю?

- Роналдо, Криштиану Роналду и Луис Суарес. Месси в этом списке нет, так как я не считаю его чистым форвардом острия.

- Санкт-Петербург или Сочи?

- Санкт-Петербург.

- Лучший игрок прошлого футбольного сезона в Европе?

- Их было много, но Холанн забил больше 50 мячей, так что назову его.

- Лучший клуб прошлого футбольного сезона в Европе?

- «Манчестер Сити».

- Лучший тренер прошлого футбольного сезона в Европе?

- Гвардиола.

- Анчелотти или Гвардиола?

- Гвардиола.

- Кумир детства в футболе?

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- Рональдиньо.

- Забить с пенальти или со штрафного?

- С пенальти.

- Пеле или Роналдо?

- Роналдо.

- Месси или Роналду?

- Месси.

- Колумбия - футбольная страна?

- Да.

- Россия - футбольная страна?

- Да, однозначно.