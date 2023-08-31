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Галактионов: «По Тикнизяну нет предложений»

31 Августа 2023 • 08:29 Комментировать

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на информацию об интересе к защитнику команды Наиру Тикнизяну со стороны бременского «Вердера».

«Он игрок «Локомотива», готовится к играм за сборную Армении и, естественно, к воскресному матчу против «Балтики». На сегодняшний день по нему предложений нет», - передает слова специалиста пресс-служба «железнодорожников».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний защитник сыграл шесть поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.

В следующем матче «Локомотив» на домашнем поле примет «Балтику». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в воскресенье, 3 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов Наир Тикнизян
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