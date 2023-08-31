Галактионов: «По Тикнизяну нет предложений»

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на информацию об интересе к защитнику команды Наиру Тикнизяну со стороны бременского «Вердера».

«Он игрок «Локомотива», готовится к играм за сборную Армении и, естественно, к воскресному матчу против «Балтики». На сегодняшний день по нему предложений нет», - передает слова специалиста пресс-служба «железнодорожников».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний защитник сыграл шесть поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.

В следующем матче «Локомотив» на домашнем поле примет «Балтику». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в воскресенье, 3 сентября.