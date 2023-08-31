Тикнизян рассказал, чем полезен Дзюба для «Локомотива»

Защитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о значимости для команды 35-летнего нападающего Артёма Дзюбы.

«Есть ли зависимость от Дзюбы? Можно сказать, что да. В тяжёлой ситуации мы можем упростить игру. Артём выигрывает 80% мячей, которые летят в его сторону», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Дзюба присоединился к «железнодорожникам» в феврале текущего года. После окончания сезона-2022/2023 нападающий подписал с московским клубом новый контракт на один сезон.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России опытный голеадор провел четыре встречи, забил один мяч и сделал один результативный пас.