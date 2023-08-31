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Стипиди: «Денисов и Фомин в «Лионе»? У них нет армянской диаспоры» эксклюзив

31 Августа 2023 • 03:50 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал слухи о возможных переходах во французский «Лион» полузащитников московских «Динамо» и «Спартака» Даниила Фомина и Даниила Денисова соответственно.

- Жена Федуна Салихова, величайший знаток футбола, кричит, что нашим игрокам нужно быстрей прыгать в последний вагон и уезжать в Европу. Что это вообще за слова такие? Можно подумать, наш футбол умирает. Нет, он не умирает и не умрёт никогда. Так получилось, что Кузяев поехал доигрывать во Франции. Что он, в суперклуб перешёл? Нет. Оздоев играет в ПАОКе, но он туда из Турции перешёл. Да, поехал Захарян в Испанию. И уже кричат, что Фомин уходит в «Лион», Денисов уходит в «Лион»… Да как они могут поехать играть за границу? У них нет армянской диаспоры, которая помогла Захаряну. Или вы думаете, что все дураки, никто ничего не понимает? Я больше чем уверен, что армяне продавили трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад». Сыграл он там пятнадцать минут в первом матче, и все рассказывают, как он здорово сыграл. Слушайте, я ничего не могу понять. Человек ещё не знает ни страны, ни города, ни команды, куда он приехал. Получится у пацана – хорошо, и пусть получится. Но зачем писать чушь, что Денисова ждут в «Лилле» и в «Лионе»? Каждый день идут вбросы какие-то негодяйские. Давайте реально говорить по факту, пускай действительно кого-то ещё пригласят из российских футболистов в любой национальный чемпионат Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лион Динамо Москва Чемпионат Франции Чемпионат России Лига 1 РПЛ Даниил Фомин Павел Стипиди Даниил Денисов трансферы футбола - лето 2023
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