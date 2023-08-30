Тикнизян: «Играть в Европе — мечта»

Защитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о желании переехать в европейский чемпионат.

«Играть в Европе — мечта? Мечта, но не в это трансферное окно. Дай бог, в следующее. Будем работать, делать всё возможное, а там, как бог даст», — заявил игрок сборной Армении в интервью «Спорт-Экспрессу». Также Тикнизян отметил, что не читает слухи о своём будущем, доверяя руководству «железнодорожников». По его мнению, после потенциального ухода «Локомотив» спокойно сможет заменить Наира.

Напомним, что летом 2023 года активно ходили слухи о возможном переезде Тикнизяна в «Реал Сосьедад», а позже появилась информация об интересе «Байера», «Вердера» и «Вольфсбурга».