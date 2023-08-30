Кафанов оценил вратарскую ситуацию в «Спартаке»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал ситуацию на голкиперской позиции в московском «Спартаке».

«Не беспокоит ли ситуация с вратарями «Спартака»? Чтобы говорить о вратарях «Спартака», надо знать, в чем там дело. Пока не знаю», — заявил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в нынешней кампании в воротах «красно-белых» играли уже три вратаря, а именно Александр Селихов, Илья Свинов и Александр Максименко. В девяти матчах в рамках всех состязаний «Спартак» пропустил 16 голов.