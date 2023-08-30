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Карпин заявил, что у «Ростова» минимальные шансы на новые трансферы

30 Августа 2023 • 22:41 Комментировать
Ростов
...
Динамо Москва
03.09 20:00

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном усилении команды в текущее трансферное окно.

«Хотел бы увидеть Сильянова в «Ростове»? Не секрет, что в конце прошлого сезона мы говорили, что мы бы хотели. Есть шанс на новичков до конца трансферного окна? Минимальный, наверное, существует всегда. Но минимальный», — передает слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, прошлый сезон защитник «Локомотива» Сильянов провел в аренде в «Ростове». В 37 матчах 22-летний игрок отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

Контракт Сильянова с «железнодорожниками» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 5,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Валерий Карпин Александр Сильянов
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