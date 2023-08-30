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Кассьерра: «Я счастлив в «Зените» эксклюзив

30 Августа 2023 • 22:30 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
03.09 17:30

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своих отношениях с главным тренером «сине-бело-голубых» Сергеем Семаком.

- За последний год никак не поменялись отношения с тренером?

- Нет, ничего не поменялось. В «Зените» высочайшая конкуренция. Не зря это клуб, который из года в год бьётся за первое место, поэтому на поле всегда должны выходить сильнейшие. Я стараюсь приносить максимум пользы и получать удовольствие от игры. В каждом матче и тренировке я должен доказывать, что я способен помогать «Зениту». С первого дня я чувствую доверие команды - это важно для любого игрока. Я счастлив в «Зените» и рад, что у меня получается то, что я должен делать. Мы начали сезон не так, как хотели, но уже набираем ход.

Полное интервью колумбийца на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выйдет завтра, 31 августа, в 10:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Матео Кассьерра
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