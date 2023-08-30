Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил уровень развития российского футбола.

- Стилистически чем футбол в России отличается от футбола у тебя на родине и в Португалии?

- Футбол в России за последние три года очень сильно эволюционировал. Здесь играют в силовой футбол, в лиге много физически сильных игроков. В то же время тактика в РПЛ играет большую роль. В Колумбии футбол немного медленнее, в Португалии футбол менее силовой. Российский чемпионат конкурентнее всех лиг, в которых я выступал. Много команд борется за призы и медали.

Полное интервью колумбийца на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выйдет завтра, 31 августа, в 10:00 по московскому времени.