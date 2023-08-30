Тарханов: «Спартаку» надо стабилизировать игру, тогда перестанет лихорадить»

Известный тренер Александр Тарханов ответил на вопрос, когда «Спартак» перестанет лихорадить.

«Надо стабилизировать, поставить игру, тогда перестанет лихорадить. Пока устойчивой игры нет. В основном в обороне большие проблемы. Абаскаль еще молодой тренер, учится на ошибках», — цитирует Тарханова Metaratings.

Напомним, 34-летний испанский специалист возглавляет московский «Спартак» с лета прошлого года. Под его руководством в прошлом сезоне команда завоевала бронзовые медали Российской премьер-лиги и добралась до полуфинала Кубка России.

После шести туров нынешней кампании «красно-белые» находятся на седьмом месте в РПЛ, набрав 10 очков.