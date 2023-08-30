Тарханов считает, что Бабич способен посадить Джикию на скамейку

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о новом центральном защитнике «красно-белых» Срджане Бабиче.

«Бабич может посадить Джикию на скамейку, но может и с Джикией играть. Потому что у них в принципе нет центрального защитника», — приводит слова Тарханова Metaratings.

Напомним, Бабич пополнил состав «Спартака» в текущее трансферное окно, перебравшись из «Альмерии».

В своем дебютном матче Бабич отметился забитым мячом в ворота «Динамо». Напомним, «Спартак» вышел победителем из противостояния с «бело-голубыми» (4:1) в рамках третьего тура группового этапа Кубка России.

Предстоящий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 2 сентября против «Краснодара». Поединок седьмого тура РПЛ должен будет стартовать в 20:00 по мск.