Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, как проходил его переезд из Колумбии в Нидерланды. Первым европейским клубом колумбийца был «Аякс».

- Решение покинуть родину давалось тяжело?

- Да, очень тяжело. Я был юным, а до этого никогда не уезжал так далеко и надолго в одиночестве. Первые пять месяцев я жил один. Это было сложно, в том числе из-за разницы в погодных условиях и из-за языкового барьера. Было непросто, но этот опыт пошёл мне на пользу. Я стал самостоятельнее, хотя начало было не из лёгких.

Полное интервью колумбийца на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выйдет завтра, 31 августа, в 10:00 по московскому времени.