​«Лион» не купит Фомина у «Динамо»

Французский «Лион» не станет покупать у «Динамо» полузащитника Даниила Фомина. Приоритетным кандидатом для клуба Лиги 1 является Раде Крунич из «Милана». Вариант с Фоминым отпал, о чём на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

Даниил Фомин перебрался в «Динамо» из «Уфы» в августе 2020 года. С тех пор полузащитник провёл за «бело-голубых» 113 матчей, в которых записал на свой счёт 25 голов и 13 результативных передач на партнёров. Портал transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 8 миллионов евро.

Ранее в прессе появилась информация о том, что за Крунича «Лион» предлагает «Милану» примерно 12-13 миллионов евро.