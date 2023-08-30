Тарханов считает, что ЦСКА забьёт «Зениту»

Известный тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА против «Зенита», которые сойдутся в седьмом туре РПЛ.

«Есть ли у ЦСКА шанс сыграть удачно с «Зенитом»? Шанс есть всегда. Конечно, они поборются. Думаю, что ЦСКА забьет. Они будут готовиться к «Зениту», — заявил Тарханов «РБ Спорту».

Встреча ЦСКА и «Зенита» пройдет уже в предстоящие выходные дни (3 сентября). Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:30 по московскому времени.

На данный момент «армейцы» идут на шестой строчке в чемпионате России, имея в своей копилке 10 очков. «Зенит» — второй, на счету команды 13 зачетных баллов.