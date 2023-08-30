Шишкин: «Абаскаль очень уверен в себе»

Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин поделился комментарием о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Я вижу, что Абаскаль очень уверен в себе, несмотря на то, что на него выливается в последнее время очень много критики. И такое ощущение, что он знает, что делает», — заявил Шишкин порталу «РБ Спорт».

После шести туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав десять очков.

В следующем туре «красно-белые» будут гостить у «Краснодара», который лидирует в РПЛ. Встреча состоится 2 сентября, начало — в 20:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что команда Абаскаля не может выиграть в чемпионате России уже на протяжении трех матчей подряд, «Краснодар» — на протяжении двух.