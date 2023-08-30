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Шишкин надеется, что Бабич с Джикией смогут «зацементировать» среднюю зону «Спартака»

30 Августа 2023 • 20:29 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
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02.09 20:00

Экс-футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался о приходе центрального защитника Срджана Бабича в столичный клуб.

«Может ли как-то поменять ситуацию приход Бабича? Да, надеюсь на то, что их тандем с Джикией может составить весьма неплохую связку, которая будет цементировать всю среднюю зону», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, этим летом «Спартак» подписал 27-летнего Бабича из испанской «Альмерии». Футболист уже успел дебютировать за «красно-белых» в матче третьего тура Кубка России с «Динамо», он провел на поле все 90 минут и отметился одним забитым мячом.

Следующий матч коллектив Гильермо Абаскаля сыграет с «Краснодаром» в седьмом туре РПЛ (2 сентября).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Шишкин Георгий Джикия Срджан Бабич
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