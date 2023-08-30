Магомед-Шапи Сулейманов переходит в греческий «Арис»

Президент греческого «Ариса» Теодорос Карипидис ответил на вопрос о возможном подписании нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

«Сделка по переходу Магомеда-Шапи Сулейманова в наш клуб будет закрыта в ближайшее время», — заявил функционер порталу Sport24.

Ранее сообщалось, что греческий клуб арендует вингера с правом выкупа за один миллион евро.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в одном матче Кубка России и в одной игре РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Сулейманова с «Краснодаром» рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро.