Агент Кейта Бальде рассказал, может ли игрок перейти в «Лилль»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Лилль».

«Правда ли Кейта Бальде может перейти в «Лилль»? Нет», — заявил агент сенегальского футболиста Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Лилль» заинтересован в услугах нападающего «Спартака», который не попадал в заявку своей команды в последних играх.

В текущем сезоне Бальде принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых получил одну желтую карточку. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет два с половиной миллиона евро.