​Агент развеял безумные слухи об отказе Захаряна от сборной России

В прессу просочилась безумная информация о том, что Арсен Захарян отказался от сборной России. Сообщалось, что это было условие трансфера 20-летнего полузащитника в «Реал Сосьедад». Комментарий на этот счёт дал агент Павел Андреев, который работает с футболистом.

«Не нужно раздувать эту историю! Это неправда», - сказал Андреев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Арсен Захарян не попал в расширенный состав сборной России. Валерий Карпин объяснил это тем, что футболисту будет лучше остаться в расположении «Реал Сосьедада» для ускорения процесса адаптации.