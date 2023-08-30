Борис Игнатьев: «Краснодар» и «Зенит» показывают качественную игру

Известный тренер Борис Игнатьев высказался о результатах «Краснодара» в последних матчах Российской премьер-лиги.

Напомним, в пятом и шестом туре «быки» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и «Факелом» (0:0).

«Сиюминутные колебания в игре команды пока нам не о чем не говорят. Как только мы увидим затяжные провалы, тогда можно будет говорить о том, что «Краснодару» пока рано замахиваться на большие дела», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

При этом эксперт отметил, что на данный момент «Краснодар» вместе с «Зенитом» демонстрируют наиболее качественный футбол.

После шести туров подопечные Владимира Ивича возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 14 очков.