Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Краснодар» и «Зенит» показывают качественную игру

30 Августа 2023 • 19:21 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
02.09 20:00

Известный тренер Борис Игнатьев высказался о результатах «Краснодара» в последних матчах Российской премьер-лиги.

Напомним, в пятом и шестом туре «быки» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и «Факелом» (0:0).

«Сиюминутные колебания в игре команды пока нам не о чем не говорят. Как только мы увидим затяжные провалы, тогда можно будет говорить о том, что «Краснодару» пока рано замахиваться на большие дела», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

При этом эксперт отметил, что на данный момент «Краснодар» вместе с «Зенитом» демонстрируют наиболее качественный футбол.

После шести туров подопечные Владимира Ивича возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 14 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Борис Игнатьев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
20:29 · Россия. Премьер-лига
Шишкин надеется, что Бабич с Джикией смогут «зацементировать» среднюю зону «Спартака»
20:26 · Кубок России
«Балтика» ведёт в матче с «Зенитом» в споре лидеров кубковой группы
20:22 · Кубок России
Хохлов: «Полностью заслужили победу, но для победы нужны забитые голы»
20:16 · Кубок России
«Ростов» снова поразил ворота «Локомотива»
20:15 · Кубок России
Нобоа — о реализации «Сочи»: «Может быть, нам нужно сходить в церковь»
20:12 · Кубок России
Осинькин: «Мы в конце много сделали глупостей»
20:03 · Кубок России
Комбинация Голенкова с Байрамяном позволила «Ростову» открыть счёт в матче с «Локомотивом»
20:00 · Кубок России
Ромащенко: «Поблагодарил игроков за смелость, характер и то, что боролись до самого конца»
19:49 · Кубок России
Галактионов объяснил отсутствие в составе Дзюбы, Баринова и Изидора
19:47 · Россия. Премьер-лига
Магомед-Шапи Сулейманов переходит в греческий «Арис»
19:40 · Кубок России
Карпин: «Все 11 человек, что не играли в Нижнем Новгороде, играют сегодня»
19:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Кейта Бальде рассказал, может ли игрок перейти в «Лилль»
19:33 · Кубок России
Семак: «Никому здесь не будет легко, «Балтика» - команда очень крепкая»
19:29 · Россия. Премьер-лига
​Агент развеял безумные слухи об отказе Захаряна от сборной России
19:22 · Кубок России
Игнашевич: «Счёт 0:0, поэтому неважно, с кем мы играем сегодня»
Все новости
Рекомендуем