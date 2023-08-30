​«Динамо» может подписать защитника «Крыльев Советов»

Учитывая уход Сабы Сазонова в «Торино», «Динамо» работает над усилением центра обороны. Если подписать Сесара Монтеса «бело-голубым» не удастся, то они нацелятся на Александра Солдатенкова из «Крыльев Советов». Об этом рассказывает телеграм-канал «Первый спорт».

Александр Солдатенков является капитаном «Крыльев Советов». За самарскую команду защитник выступает с августа 2020 года. С тех пор Солдатенков провёл 108 официальных матчей, в которых забил пять голов и отдал пять голевых передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Александра Солдатенкова в 2,5 миллиона евро.