Нападающий столичного «Спартака» Кейта Бальде может сменить клубную прописку.

Как сообщает L'Equipe, сенегальский футболист находится в шорт-листе французского клуба. По информации источника, «Лилль» хочет подписать Бальде, который не проходит в состав «Спартака» в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что Бальде не тренируется с командой из-за болезни, но о сроках его возвращения пока неизвестно.

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в трех матчах во всех турнирах и не смог отметиться результативными действиями.

Контракт Бальде со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 млн евро.