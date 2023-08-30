Кобелев: «Динамо» необходим центральный защитник»

Российский тренер Андрей Кобелев ответил на вопрос о том, нужен ли «Динамо» новый центральный защитник.

«Говорят, что уезжает Саба Сазонов. Наверное, руководство держит в голове покупку центрального защитника. «Динамо» необходим хороший защитник, но на внутреннем рынке его не найдешь», — цитирует Кобелева Legalbet.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни Сазонов пополнит состав «Торино». Стоимость сделки составит три миллиона евро.

После шести туров московское «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 11 очков.