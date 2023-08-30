Соболев рассказал, как отреагировал на замену в матче с «Ахматом»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос, болезненно ли он воспринял свою замену в матче против «Ахмата».

Напомним, встреча шестого тура чемпионата России между командами завершилась со счетом 0:0. Соболев провел на поле 62 минуты.

«Вообще нет. Понимал, что провожу недостаточно качественный матч. Все взрослые люди, я не очень играл эту игру. Если честно, думал, что тренер заменит меня после первого тайма, но он вытерпел еще 15 минут», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

Футболист добавил, что иногда бывают такие игры, когда ничего не получается на поле и даже не можешь принять мяч.

В нынешней кампании 26-летний нападающий принял участие в пяти матчах Российской премьер-лиги, в которых стал автором двух забитых мячей и сделал два ассиста.