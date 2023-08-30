Борис Игнатьев оценил перспективы Фомина и Денисова во Франции

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном переезде Даниила Фомина и Даниила Денисова во Францию.

«Наверное, они могут там заиграть. Если это не очередной вброс, то исходить надо из того, что клуб, который хочет иметь в своих рядах наших футболистов, проводит большую, серьёзную селекционную работу и учитывают все нюансы», — приводит слова эксперта «Газета.Ру».

По мнению специалиста, вопрос может стоять об уровне профессионализма российских футболистов, которые могут понизить требования к себе после переезда в Европу.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе «Лилля» и «Лиона» к Денисову и Фомину соответственно, однако в руководстве «догов» опровергли интерес к россиянину.