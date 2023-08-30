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Гладилин не верит в успех Фомина и Денисова во Франции

30 Августа 2023 • 18:22 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
02.09 20:00

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном переезде Даниила Фомина и Даниила Денисова в чемпионат Франции.

«Это не такие игроки, которые могут заиграть. И тот, и другой не являются ведущими игроками команд. Не знаю, может, у них менеджеры хорошо работают, агенты», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Газета.Ру». По его мнению, несмотря на хороший уровень, Фомин и Денисов не являются звёздами.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе «Лиона» к обоим хавбекам. Также в «Лилле» опровергли слухи о возможном подписании футболиста «Спартака». 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Гладилин Даниил Фомин
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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