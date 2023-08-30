​Ещё один европейский клуб нацелился на Тикнизяна

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сохраняет шансы на смену клубной прописки в последние дни европейского трансферного окна. В число клубов, которые проявляют интерес к 24-летнему армянину, вошёл в «Байер». Леверкузенцы ещё не делали предложения по Тикнизяну, но контактируют с его агентом и рассматривают возможность подписания игрока в ближайшие дни. Об этом сообщается на сайте «Матч ТВ».

Стоит сказать, что этим летом интерес к Наиру Тикнизяну проявлял ряд клубов, в том числе бременский «Вердер».

Добавим, что Тикнизян оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 2,5 миллиона евро.