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​Ещё один европейский клуб нацелился на Тикнизяна

30 Августа 2023 • 18:11 Комментировать

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сохраняет шансы на смену клубной прописки в последние дни европейского трансферного окна. В число клубов, которые проявляют интерес к 24-летнему армянину, вошёл в «Байер». Леверкузенцы ещё не делали предложения по Тикнизяну, но контактируют с его агентом и рассматривают возможность подписания игрока в ближайшие дни. Об этом сообщается на сайте «Матч ТВ».

Стоит сказать, что этим летом интерес к Наиру Тикнизяну проявлял ряд клубов, в том числе бременский «Вердер».

Добавим, что Тикнизян оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян трансферы футбола - лето 2023 Байер
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