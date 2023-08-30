Тихонов считает, что Абаскаль будет ломать голову над составом «Спартака» на игру с «Краснодаром»

Экс-тренер «Спартака» Андрей Тихонов высказался перед матчем «красно-белых» с «Краснодаром».

«Интересно посмотреть на состав «Спартака» в матче с «Краснодаром». Думаю, что Абаскаль будет ломать голову, так как часть игроков хорошо себя проявили с «Динамо», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» разгромил «Динамо» (4:1) в матче третьего тура группового этапа Кубка России Пути регионов.

Встреча «красно-белых» с «Краснодаром» состоится 2 сентября. Начало игры седьмого тура РПЛ запланировано на 20:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что в матче с «Динамо» команда Гильермо Абаскаля прервала безвыигрышную серию, которая длилась три игры.