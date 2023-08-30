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Орлов считает, что Бакаев не подходит «Зениту»

30 Августа 2023 • 17:41 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
03.09 17:30

Известный журналист Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

«Воспитанник «Спартака» Бакаев не подходит для «Зенита». Сейчас его опять выпускают. Считаю, лучше заигрывать какого-то молодого, своего, перспективного», — заявил Орлов на «Радио Зенит».

В текущем сезоне 27-летний вингер принял участие в семи матчах с учетом всех турниров и стал автором одного ассиста.

Сегодня, 30 августа, «Зенит» сыграет с «Балтикой» в рамках третьего тура Кубка России. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры, начало события — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Зелимхан Бакаев
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