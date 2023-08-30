Карраскаль заявил, что у него нет проблем с дисциплиной

Новичок «Динамо» Хорхе Карраскаль ответил на вопрос о своей дисциплине.

«У меня нет никаких серьезных проблем с дисциплиной. Может быть, у меня своеобразный характер. Но если бы были проблемы, меня бы не вызывали в сборную Колумбии. Там очень жесткие требования», — заявил Карраскаль «Чемпионату».

Напомним, недавно футболист перебрался в «Динамо» из ЦСКА. 25-летний хавбек уже успел дебютировать в составе «бело-голубых», выйдя на замену на 61-й минуте в кубковом матче со «Спартаком» (1:4).

После шести туров команда Марцела Лички занимает пятое место в чемпионате России, набрав 11 очков.