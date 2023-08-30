Булыкин — о Фомине и Денисове: «Те, кто готов уехать в Европу, вызывают у меня уважение»

Экс-игрок «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переезде хавбека «Динамо» Даниила Фомина и защитника «Спартака» Даниила Денисова в Европу.

Ранее появилась информация, что французские клубы заинтересованы в услугах российских футболистов.

«Все будет зависеть от них. Уехать и играть там реально, вопрос в футболистах — готовы ли они к этому. Многие боятся, а те, кто готов уехать и попробовать себя там, вызывают у меня уважение», — заявил Булыкин изданию «Газета.Ру».

Бывший футболист добавил, что сам прошел через это и понимает, какой это трудный процесс.

Напомним, этим летом в европейские клубы отправились два известных российских игрока — Далер Кузяев переехал в «Гавр», а Арсен Захарян пополнил состав «Реал Сосьедада».