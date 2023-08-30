​Хлусевичу понравился опыт «работы» на АЗС

Футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался насчёт съёмок в ролике для компании «Лукойл».

«Было прикольно. Я каждый раз всегда сам заправляю свою машину, для меня это не стало проблемой. Ещё по фану делали хот-доги, посмеялись, поулыбались» - сказал Хлусевич, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 2 сентября, - против «Краснодара» на выезде. После шести сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.

Напомним, что во вторник «Спартак» разгромил «Динамо» в Кубке России со счётом 4:1.