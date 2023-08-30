Рианчо: «Спартаку» нужен опорник по типу Бускетса»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, какую позицию необходимо усилить московскому клубу.

По мнению испанского специалиста, «Спартаку» следует подписать полузащитника, который сможет управлять игрой команды при переходе из обороны в атаку. В качестве примера Рианчо привёл бывшего игрока «Барселоны» Серхио Бускетса. При этом тренер отметил, что найти такого футболиста будет непросто.

«Успех любой команды кроется в середине поля. Если говорить о позиции, которую «красно-белым» надо усилить, то это центральная полузащита. Клубу нужен опорник по типу Бускетса, который будет управлять игрой команды при переходе из обороны в атаку», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В шести турах РПЛ «Спартак» набрал 10 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 2 сентября против «Краснодара». Начало — в 20:00 по московскому времени.