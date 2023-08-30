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Рианчо: «Спартаку» нужен опорник по типу Бускетса»

30 Августа 2023 • 17:05 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
02.09 20:00

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, какую позицию необходимо усилить московскому клубу.

По мнению испанского специалиста, «Спартаку» следует подписать полузащитника, который сможет управлять игрой команды при переходе из обороны в атаку. В качестве примера Рианчо привёл бывшего игрока «Барселоны» Серхио Бускетса. При этом тренер отметил, что найти такого футболиста будет непросто.

«Успех любой команды кроется в середине поля. Если говорить о позиции, которую «красно-белым» надо усилить, то это центральная полузащита. Клубу нужен опорник по типу Бускетса, который будет управлять игрой команды при переходе из обороны в атаку», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В шести турах РПЛ «Спартак» набрал 10 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 2 сентября против «Краснодара». Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Серхио Бускетс Рауль Рианчо
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