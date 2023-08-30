​«Динамо» ещё может подписать Монтеса – готовится новое предложение

«Динамо» важно подписать центрального защитника на фоне ухода из команды грузина Сабы Сазонова. Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», московский клуб готовит улучшенное предложение для «Эспаньола» по Сесару Монтесу.

По данным источника, динамовцы готовы предложить за трансфер 26-летнего Монтеса 7,5 миллионов евро плюс бонусы. Ранее «бело-голубые» предлагали за мексиканского футболиста 6 миллионов.

Отмечается, что Сесар Монтес не хочет оставаться в «Эспаньоле». По итогам прошлого сезона команда вылетела из элиты во второй по рангу футбольный дивизион Испании.