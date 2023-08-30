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Орлов назвал Дзюбу «тормозом»

30 Августа 2023 • 16:57 Комментировать
Локомотив Москва
...
Балтика
03.09 15:15

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Локомотив» сейчас в очень трудном положении. Дзюба был хорош, спасая их, а сейчас он тормоз в игре. Видимо, нахождение Дзюбы плохо влияет на игроков», — заявил Орлов на «Радио Зенит».

По мнению эксперта, «железнодорожники» будут бороться за выживание, «Локомотиву» вместо Галактионова нужно было взять Осинькина из «Крыльев Советов», который собрал бы отличный коллектив.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.

После шести туров «Локомотив» занимает восьмое место в чемпионате России, набрав девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Геннадий Орлов Артём Дзюба Игорь Осинькин Михаил Галактионов
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