Медведев больше не гендиректор «Зенита»

Александр Медведев теперь официально является председателем правления, а не генеральным директором «Зенита». Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в среду состоялось собрание акционеров, на котором должность Медведева была переименована.

Медведев руководит «Зенитом» с февраля 2019 года. Тогда он занял пост президента питерского клуба. Спустя несколько месяцев «сине-бело-голубые» упразднили должность президента, и Медведев стал генеральным директором.

После шести туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт всего лишь на одно очко.