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Агент Соу: «Следующим летом Али точно вернётся в «Ростов»

30 Августа 2023 • 16:48 Комментировать
Ростов
...
Динамо Москва
03.09 20:00

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, выступающего сейчас на правах аренды за «Анкарагюджю», сообщил, что в следующем году гамбийский футболист вернётся в Россию.

«После аренды в «Анкарагюджю» у него в любом случае останется ещё год контракта с «Ростовом». Так что следующим летом Али точно вернётся в «Ростов», — приводит слова Соррентино «РБ Спорт».

В текущем сезоне Соу провёл за «Анкарагюджю» три матча, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Гамбии в 3 миллиона евро.

«Ростову» Соу принадлежит с 2021 года. В общей сложности в составе южан нападающий успел провести 31 матч, забить семь голов и отдать одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Анкарагюджю Али Соу Луиджи Соррентино
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