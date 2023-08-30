Агент Соу: «Следующим летом Али точно вернётся в «Ростов»

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, выступающего сейчас на правах аренды за «Анкарагюджю», сообщил, что в следующем году гамбийский футболист вернётся в Россию.

«После аренды в «Анкарагюджю» у него в любом случае останется ещё год контракта с «Ростовом». Так что следующим летом Али точно вернётся в «Ростов», — приводит слова Соррентино «РБ Спорт».

В текущем сезоне Соу провёл за «Анкарагюджю» три матча, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Гамбии в 3 миллиона евро.

«Ростову» Соу принадлежит с 2021 года. В общей сложности в составе южан нападающий успел провести 31 матч, забить семь голов и отдать одну результативную передачу.