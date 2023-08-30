Гладилин: Второй состав «Спартака» сыграл очень ярко с «Динамо»

Футбольный эксперт Валерий Гладилин высказался о составе московского «Спартака».

Накануне «красно-белые» уверенно разгромили «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Кубка России со счетом 4:1.

«Игроки, которые считаются вторыми номерами, сыграли очень ярко, и перед игрой с «Краснодаром» у Абаскаля возникнет головная боль: 22 человека, и все — основные. Кого ставить?» — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

«Спартак» встретится с «Краснодаром» на выезде 2 сентября. Матч седьмого тура Российской премьер-лиги. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.