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Агент: «Трансфер Осмайича в ЦСКА больше невозможен»

30 Августа 2023 • 16:15 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
03.09 17:30

Игорь Глушевич, агент нападающего «Кадиса» Милутина Осмайича, сообщил, что переход его клиента в ЦСКА больше невозможен.

«Трансфер Осмайича в ЦСКА больше невозможен, так как клуб не сделал новое предложение вовремя. Игрок продолжит свою карьеру в Европе», — цитирует агента Sport24.

Ранее Глушевич сообщал, что ЦСКА сделал улучшенное предложение по 24-летнему черногорцу, однако «Кадис» его отверг.

Осмайич принадлежит «Кадису» с лета 2021 года. В общей сложности за испанский клуб футболист провёл 14 матчей, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Черногории в 2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кадис Игорь Глушевич Милутин Осмайич
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