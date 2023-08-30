​Салихова: «Через пару лет европейские клубы не будут обращать внимание на показатели россиян»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на информацию об интересе к Даниилу Денисову.

В последнее время пресса связывала спартаковца Денисова с двумя известными клубами из чемпионата Франции – с «Лиллем» и «Лионом».

Салихова советует Денисову и другим российским футболистам ехать в Европу и даже не смотреть на предлагаемую зарплату.

«Уровень лиги падает, через пару лет европейские клубы не будут обращать внимание на статистику и показатели россиян. Поэтому надо успеть запрыгнуть в уходящий поезд», - сказала Салихова, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Отметим, что 20-летний Даниил Денисов является воспитанником академии «Спартака».