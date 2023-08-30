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​Салихова: «Через пару лет европейские клубы не будут обращать внимание на показатели россиян»

30 Августа 2023 • 15:59 Комментировать (2)

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на информацию об интересе к Даниилу Денисову.

В последнее время пресса связывала спартаковца Денисова с двумя известными клубами из чемпионата Франции – с «Лиллем» и «Лионом».

Салихова советует Денисову и другим российским футболистам ехать в Европу и даже не смотреть на предлагаемую зарплату.

«Уровень лиги падает, через пару лет европейские клубы не будут обращать внимание на статистику и показатели россиян. Поэтому надо успеть запрыгнуть в уходящий поезд», - сказала Салихова, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Отметим, что 20-летний Даниил Денисов является воспитанником академии «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зарема Салихова Даниил Денисов
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Комментарии (2)
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TEREX
30 Августа 2023 в 16:18
та чирис пару тройку лет фуцбола в ивропи ни будит..)) па крайний мери ф таком види..как сичас..))
Южный201
30 Августа 2023 в 16:04
Если наши чинуши от футбола так и будут смотреть в рот уефа,а не повернут свои сраные взоры в АФК,то все что говорит эта дамочка сбудется...
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