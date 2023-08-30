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Гаджиев считает, что Джикии нужна конкуренция

30 Августа 2023 • 15:45 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
02.09 20:00

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре защитника «Спартака» Георгия Джикии в последних матчах.

Специалист согласился с тем, что 29-летний футболист нуждается в конкуренции. Однако вместе с тем Гаджиев отметил, что проблемы «Спартака» связаны с командной игрой в обороне.

«Когда есть конкуренция, возникает запас прочности, у команды есть стремление стать лучше. Даже большие игроки на каких-то этапах не играли на своём уровне. Если это состояние временное, один разговор. Мне сложно сказать, в каком состоянии Джикия», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» шесть матчей, не сумев отметиться результативными действиями. После шести туров РПЛ «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гаджи Гаджиев Георгий Джикия
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