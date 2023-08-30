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Чилийский журналист: «Давиле будет очень тяжело адаптироваться в ЦСКА» эксклюзив

30 Августа 2023 • 15:28 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
03.09 17:30

Чилийский журналист Хосе Набзо в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о новичке ЦСКА Викторе Давиле.

- Какие его сильные качества?

- Это атакующий игрок, который очень здорово чувствует движения соперников. Очень редкое качество для форварда, которое позволяет уходить от них и открываться в свободные зоны. Виктор любит играть на опережение и отдавать тонкие передачи. Ещё важно, что он может сверкнуть в самый нужный момент. В целом, по стилю игры он похож на Алексиса Санчеса, но, конечно, не так мастеровит.

- Какие у него слабые стороны?

- Его низкий рост (175 сантиметров) и худощавое телосложение будут проблемой в таком силовом чемпионате, как российский. Кроме того, он никогда не играл за пределами Америки, ему точно будет очень тяжело адаптироваться в новой культуре, с другим языком и климатом.

- Как вы думаете, у него получится заиграть в России?

- Я думаю, что у него есть шансы. В ЦСКА играет чилиец Виктор Мендез, так вот, я убежден, что несмотря на то, что у них разные позиции, Давила сильнее, как футболист. Многое будет зависеть от адаптации и доверия тренера. Если тренер сможет немного подождать, Виктор сможет себя хорошо проявить.

Напомним, 25-летний Давила перешёл в ЦСКА из «Леона» по ходу текущего месяца. В составе «армейцев» нападающий успел провести одну игру, не отметившись в ней результативными действиями.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Давила
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